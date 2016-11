D'Gemenge waren an der Lescht vill an dacks an der Aktualitéit mat der Reform vun de Gemengefinanzen an dem Dossier Kierchefabrécken, oder nach wéinst der Territorial-Reform. Den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana ass dëse Samschden an eiser Emissioun Background am GespréichMatt eisem Invité schwätze mir awer och iwwert de Problem vum Logement, de Shared Space, d'Crèchen oder nach d'Integréiere vun de Flüchtlingen.Rendez-vous fir de Background wéi gewinnt e Samschden tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg

Déi Sujeten an nach anerer an der Emissioun "Background am Gespréich", déi ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App leeft (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.