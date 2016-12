Invité am Background am Gespréich e Samschdeg sinn de Frank Engel an de Charel Goerens.

Et war kee gutt Joer fir d'Europäesch Unioun: Groussbritannien stëmmt fir de Brexit, d'Tierkei spillt Kaz a Maus mat der Kommissioun an an der Flüchtlingskris ginn d'Meenunge sou wäit auserneen wéi nach ni.An de Memberlänner selwer wiisst iwwerdeems d'Euro-Skepsis. D'EU-Géigner an d'Populisten hu Réckewand, Politiker fuerderen den Aus vum Euro a verschidden Experten hunn den Ufank vum Enn schonn ausgemaach.Wéi steet et elo wierklech ëm d'EU? Huet de Solidaritéitsprojet iwwerhaapt nach eng Zukunft? An wéi kritt een d'Leit nees fir déi europäesch Iddi begeeschtert?Froen fir 2 iwwerzeegten Europäer: den Frank Engel an de Charles Goerens. Di zwee Europadeputéiert vun der CSV an der DP sinn eis Invitéën.