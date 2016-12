Invité am Background am Gespréich e Samschdeg de Mëtteg ass de Finanzminister.

Steierreform a Budget virun der Chrëschtvakanz gëtt nach fläisseg an der Chamber geschafft. Zwee grouss Dossieren fir déi de Finanzminister Pierre Gramegna zoustänneg ass.Wat kascht dann elo d'Steierreform? Wéi gerecht ass se wierklech? Spuert d'Regierung nach oder huet se hir eegen Ziler, fir de Budget an den Equiliber ze kréien iwwer Bord gehäit?Alles Froen un de Lëtzebuerger Finanzminister dëse Samschdeg tëscht 12 an 1 hei op RTL Radio Lëtzebuerg.