Si ware mat grousse politeschen Ambitiounen an hiren Dräier-Projet gestart: Dat ass elo iwwer 3 Joer hier an och déi lescht 12 Méint goufen et nees eng ganz Partie Reformen, jo souguer eng industriell Revolutioun, déi ugestouss gouf.



D'Steierreform, Mesurë fir d'Familljen, Investissementer an den Ausbau vu Stroossen a schoulesch Infrastrukturen – Blo-Rout-Gréng huet Reformwëllen demonstréiert, mä gouf och net eeschthaft vun der Oppositioun dorunner gehënnert.





Wou huet d'Regierung hir Verspriechen gehalen, wou net?Et war keen einfacht Joer, sou de Premier Xavier Bettel, dat souwuel national an international, wou den Terror an de Populismus nach ëmmer d'Schlagzeile bestëmmen. D'lescht Joer stoung d'Attentater am Fokus, dëst Joer hätt een déi verhënnert.Et ginn awer och positiv Nouvellen: Land a Leit stinn besser do, wéi virun 3 Joer. An dat wier ënnert anerem och de Verdéngscht vun dëser Regierung. Di aktuell Situatioun géif et nees erlaben, de Konsum ze stäerken an z'investéieren. Wat och d'Europäesch Kommissioun esou confirméiert hätt.D'Steierreform zum Beispill hätt ee sech erschafft a kéint ee sech och leeschten. Se wier selektiv a sozial gerecht, fir virun allem déi schmuel Schëlleren ze entlaaschten. "Mir maachen eng Politik fir d'Leit an net géint d'Leit", sou nach de Premier. LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.