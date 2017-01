D'kathoulesch Kierch, hire Stellewäert an der Lëtzebuerger Gesellschaft an d'Erausfuerderungen an Zäiten vun Trennung vu Kierch a Staat, doriwwer diskutéieren mer e Samschdeg mat eisen Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Wéi ass d'Stëmmung den Ament ënnert de Gleewegen a vis-a-vis vum Bistum, wou d'Diskussioun an der Ëffentlechkeet sech virop ëm d'Kierchefabrécken an d'Plainte vum Syfel dréit? Wou ka, muss d'Kierch ëmdenken, wéi wäit sech de gesellschaftleche Changementer upassen a wéi gesäit d'Zukunft an de Poren ouni finanziell Ënnerstëtzung vum Staat aus?



Et diskutéieren live am Studio d'Bëschofsdelegéiert Marie-Christine Ries, den Historiker Michel Pauly als praktizéierende Katholik an de Paul Galles vu YoungCaritas.



Background am Gespréich iwwert d'Kierch aus der Siicht vun de Leit dëse Samschdeg wéi gewinnt tëscht 12 an eng hei op der Antenne





Déi Sujeten an nach anerer an der Emissioun "Background am Gespréich", déi ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App leeft (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.