Invité am Background am Gespréich e Samschdeg de Mëtteg ass den Aarbechtsminister Nicolas Schmit vun der LSAP.

Ofbau vum Chômage, d'Reform vum RMG, d'Resultater vum rezente Politmonitor, den Zoustand vun der LSAP.

Dat si just e puer vun de Sujeten nächste Samschden bei eis am Background. Invité ass den Aarbechtsminister Nicolas Schmit. Matt him schwätze mir awer och iwwert Aarbechtszäiten, d'Relatioune mat de Sozialpartner oder nach d'Reform vun der Gewerbeinspektioun.



