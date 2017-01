Invité an der Émissioun Background am Gespréich sinn dëse Samschdeg de Marc Schiltz an de Rudi Balling.

De Generalsekretär vum Fonds national de la Recherche an den Direkter vum Luxembourg Centre for Systems Biomedicine sinn dës Woch Invité am Studio. Mam Marc Schiltz a mam Rudi Balling diskutéiere mer iwwer Erkenntnisser vun der medezinescher Fuerschung zu Lëtzebuerg an iwwert der Recherche hire Stellewäert hei am Land.