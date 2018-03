All Sonndeg proposéiere mir Iech 10 musikalesch Dueller. All Duell dréint ronderëm een Thema: Genre, Joerzéngt, Sprooch ...

VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Dir decidéiert mat engem SMS (50 Cent), wéi eng Lidder um Enn vun der Emissioun an der Finall fir de Gewënnertitel a Fro kommen.

Ënnert all deenen déi um Sonndeg Moie matmaachen, verlouse mer e Wellnessopenthalt fir 2 mat Iwwernuechtung am Duebelzëmmer mam Moieskaffi an engem Soin.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

De Sonndes-Duell ëmmer tëscht 9 an 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.