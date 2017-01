D’Regierung mécht verschidden Adaptatiounen an der Flüchtlingspolitik während d’Strukturen definitiv un hir Limitte stoussen. An der Luxexpo solle just nach Persounen ënnerkommen, déi net am Land bleiwe kënnen. De Primo-Accueil iwwerdeems soll an der Logopedie an der Stad assuréiert ginn. Mir schwätzen um Dënschdeg de Moie mat der Integratiounsministesch iwwert déi schwiereg Gestioun um Terrain, d'Kapassitéite vun de Strukturen a wéi et a Punkto Integratioun vun deene Flüchtlingen ausgesäit, déi bei eis bleiwen. D’Corinne Cahen ass eis Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8.