800 Leit hänken den Ament an de Flüchtlingsstrukturen hei am Land fest, obwuel se de Flüchtlingsstatut hunn, ma well se um Lëtzebuerger Marché keng Wunneng fannen.En Dënschdeg de Moien huet d'Integratiounsministesch an deem Kontext op en Neits en Appell un d'Gemenge gemaach. Wéi ass et z'erklären, datt sou vill Flüchtlingen et net fäerdeg bréngen, baussent de Foyere Fouss ze faassen? Kloer feelt et allgemeng u Sozialwunnengen? Wéi kéinten där méi disponibel ginn a wéi definéiert d'Agence immobilière sociale hir Missioun an der Aarbecht mat de Flüchtlingen?Dat froe mer e Mëttwoch de Moien de Gilles Hempel. De Chargé de direction vun der AIS (Agence immobilière sociale) ass eisen Invité vun der Redaktioun.

