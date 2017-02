D’Regierung ass beméit, d’Wunnproblematik zu Lëtzebuerg an de Grëff ze kréien. Ënnert anerem wëll de Staat selwer méi Wunnengen op de Maart bréngen. Dat och mat der Societé nationale d’habitation à bon marché. Dës kritt elo méi Moyenen duerch eng Kapitalerhéijung.



Wat sinn d’Pläng vun der SNHBM, gi se wäit genuch fir de Problem an de Grëff ze kréien a wat misst nach geschéien?

Dat froe mer den Direkter vun der SNHBM. De Guy Entringer ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.



