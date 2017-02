Am Juli 2014 scho gouf e Gesetzprojet presentéiert, ma haut eréischt gëtt iwwert d'Omnibus-Gesetz an der Chamber ofgestëmmt. Mat dësem sollen d'Verwaltungsprozedure vereinfacht ginn.

Firwat et esou laang gedauert huet a wat d'Gesetz konkret bréngt, froe mer de Rapporter Yves Cruchten. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.



