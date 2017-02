D'Nationalitéitegesetz steet en Donneschden de Mëtten an der Chamber zum Vote an ass och onse Sujet ëm 10 op 8.

Mam Justizminister schwätze mer awer och iwwer Burka a Platzverweis. De Felix Braz ass onsen Invité vun der Redaktioun.

