Hien ass zanter enger Woch den neie President vum Wirtschafts- a Sozialrot. E Méindeg de Moie schwätze mer mam Marco Wagner iwwert seng nei Missioun.



Wéi geet de Conseiller vun der Salariatskummer an dem LCGB u seng nei Aufgab fir déi nächst zwee Joer erun? Mat wéi enge groussen Dossieren ass de CES den Ament befaasst, wéi kann de Gremium an der breeder Ëffentlechkeet méi bekannt ginn, wéi e Gewiicht hunn d'Avise vum Wirtschafts- a Sozialrot nach a steet et ëm de Sozialdialog wierklech sou gutt, wéi d’Regierung et duerstellt?

