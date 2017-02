An der Lescht war et roueg ginn ëm d’Verfassungsrevisioun. Um Méindeg huet déi zoustänneg Chamberkommissioun de Point vun den Aarbechte gemaach an déi Amendementer presentéiert, déi op Basis vun de Leit hire Virschléi ausgeschafft goufen.



Peekt d’Politik déi grouss Verfassungsreform richteg un? U wat feelt et an der ëffentlecher Diskussioun an op wat mussen déi zoustänneg Politiker besonnesch gutt oppassen? Ënnert anerem dat froe mer de Verfassungsexpert Luc Heuschling um Dënschdeg de Moien géint 10 op 8. Mat eisem Invité vun der Redaktioun geet et donieft ëm d’Reform vum Staatsrot.

