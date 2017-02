© Syprolux







Wéi reagéiert d'Personal op der Bunn op dat tragescht Zuchaccident tëscht Betebuerg a Zoufftgen? Dat froe mer de President vun der Federatioun vum chrëschtleche Verkéierspersonal Paul Gries geint 10 op 8 bei eis am Interview.Wat ass zu dësem Zäitpunkt zu den Ursaachen, méigleche Léieren an der Sécherheet am Zuchtrafic ze soen? Alles Froen un eisen Invité vun der Redaktioun.