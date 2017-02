Den Escher “Foyer Sud” huet e Mëttwochowend feierlech säin 30. Gebuertsdag gefeiert. Mir kommen en Donneschdeg de Moie mat eiser Invitée vun der Redaktioun op d’Aarbecht am Fraenhaus ze schwätzen.



Wéi gesäit den Alldag am Foyer aus? Wéi hu sech d’Erausfuerderungen, d’Missiounen iwwert déi lescht 30 Joer entwéckelt? Gi Fraen an Nout zu Lëtzebuerg genuch en Charge geholl? Wéi eng Roll huet d’Gesellschaft beim Thema Gewalt am Stot ze spillen? An u wat feelt besonnesch?



Alles dat froe mir d’Alexa Warnier. Si ass Chargée am Foyer Sud a géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.