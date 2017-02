© www.landesverband.lu

D'Justiz soll a Rou schafe gelooss ginn an dowéinst huet de Landesverband kee Kommentar ginn iwwer méiglech Ursaache vum Accident. Manner zeréckhalend war eng franséisch Gewerkschaft an och d'franséisch Press: si hunn d'Sécherheet vum Lëtzebuerger Zuchreseau kritiséiert.



Wat hält de Landesverband vun esou Aussoen a wéi gesäit een d'Zesummenaarbecht tëscht SNCF an CFL? Ënnert anerem dat froen mir de Jean-Claude Thümmel. De President vum Landesverband ass onsen Invité géint 10 op 8.



