Heinz Thews am Interview zu Rio. © RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Déi leschte Woch war zu Erzurum an der Tierkei de Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. An et gouf bei dëse klengen Olympesche Spiller eng Lëtzebuerger Première: de Peter Murphy huet nämlech am Short Track eng Gold- an och eng Sëlwermedail gewonnen.

Wat kann ee sech nach vun dësem jonken Talent an Zukunft erwaarden a wéi stoung et ëm d'Sécherheet am Krise-Land Tierkei?

Dat froe mer den Directeur technique vum Lëtzebuerger Olympesche Comité den Heinz Thews. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.