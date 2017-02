2016 war e weidert Rekordjoer fir d'Lëtzebuerger Tourismusbranche mat 2,97 Milliounen Iwwernuechtungen. Ma geet et dem Secteur och laangfristeg gutt a wat kann een nach besser maachen? Ënnert anerem dat froe mer de François Koepp vun der Horesca.



De Generalsekretär vun der Federatioun vun den Hôtelieren, Restaurateuren a Cafetiers'en ass e Mëttwoch eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8



