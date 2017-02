Ferme Kritik un der aktueller Flüchtlingspolitik a Saachen Integratioun a Logement gëtt et vum Marianne Donven. Matbegrënnerin vun der Initiative „Oppent Haus“ , déi probéiert Flüchtlinge bei Privatleit ënnerzebréngen ass ons Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.