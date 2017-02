No den Oscaren ass, souzesoen, virum Luxfilmfest. Mir schwätzen e Méinden de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun iwwer Filmer „made in“ a vu Lëtzebuerg.

Den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden ass e Méinde géint 10 op 8 live bei eis am Studio.

Wou steet déi Lëtzebuerger Filmindustrie haut? Finanziell gesinn a vun hirem kulturelle Stellewäert hir? Huet de Lëtzebuerger Kino genuch Visibilitéit? Kënne Lëtzebuerger Produktioune sech géint déi auslännesch Konkurrenz behaapten a ginn d’Entreprisen an d’Mataarbechter am Filmbusiness genuch ënnerstëtzt? Ënnert anerem dat froe mer eisen Invité vun der Redaktioun, de Guy Daleiden.