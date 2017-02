© RTL Radio Lëtzebuerg Archiv

Wéi reagéiert de Recteur vun der Uni Lëtzebuerg op déi extern Evaluatioun vun der UNI.lu déi e Méinde presentéiert gouf ? Dorëms geet et um Dënschdeg mat eisem Invité vun der Redaktioun.



Wéi eng Note gëtt de Rainer Klump selwer der nach jonker Uni? Steet se do wou se soll oder ass se hannendran? Wéi huet ee sech um Belval antëscht agelieft a wat sinn Ziler fir d’Zukunft?



Alles dat si Froen un eisen Invité vun der Redaktioun um Dënschdeg. De Recteur vun der Uni.lu Rainer Klump ass géint 10 op 8 bei eis am Studio.