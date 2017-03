© Maison Moderne - Youtube

Viru wäit iwwer 20 Joer huet en dat gréisst onofhängegt Medienhaus zu Lëtzebuerg gegrënnt – d'Maison Moderne.



Lo wëll en nei Weeër goen, als CEO ophalen an de Verwaltungsrot iwwerhuelen. An d'Medien-Entreprise wëll sech nei erfannen.



De Mike Koedinger ass de Moien eisen Invité vun der Redaktioun a verréit eis, wat e wëlles huet.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.