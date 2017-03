Uganks des Joers huet d’Familljeministesch de Projet vum Revenu d’inclusion sociale, also dem reforméierten RMG presentéiert. Dee soll manner bürokratesch a méi gerecht ginn. Ma et hu sech antëscht Kritik a Bedenke forméiert? Wéi gesäit d’Caritas de REVIS?



Dat froe mer de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. De Robert Urbé ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio. Geet d’Reform an déi richteg Richtung oder ginn et ze vill Häertefäll, déi par Rapport zum aktuelle System verléieren?



Ënnert anerem dat froe mer de President vum Direktiounscomitee vun der Caritas, deen déi lescht Zäit besonnesch um neie Sozialalmanach vun der Caritas geschafft huet, deen dës Woch an den Drock geet.

