D'ONG Fairtrade feiert 25 Joer. Mir kucken op dëst Véierelsjoerhonnert zeréck, awer och no vir a froen no, wéi fairen Handel an Zäiten vu Globaliséierung fonctionnéiert.De Jean-Louis Zeien, President vun Fairtrade Lëtzebuerg, ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.