Serréiert Sondagen, eng grouss Onentschlossenheet an Terrorattacken an engem Land am Ausnahmezoustand. Dat war de Kontext vum eischten Tour vun de franséische Presidentschaftswahlen, an deem besonnesch d'Wieler vun der Gauche et schwéier haten, tëscht Macron, Hamon a Mélenchon ze tranchéieren. Mir kommen e Méindeg de Moien natierlech och um 10 op 8 am Detail op d'Wahlen am Hexagon ze schwätzen.

Invité vun der Redaktioun ass den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry, fir d'Resultat vum éischten Tour z'analyséieren an ze kommentéieren an op den zweeten Tour no vir ze kucken.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.