Déi Lëtzebuerger Banken- a Finanzplaz hofft mam Brexit, fir nei Opportunitéite vun der City op Lëtzebuerg ze zéien. Effektiv gëtt de Grand-Duché als eent vun de Länner ugesinn, déi am meeschte vum EU-Austrëtt vu Groussbritannien betraff wäerte sinn. Bis ewell awer hu sech nëmme wéineg Entreprisen fir de Standuert Lëtzebuerg decidéiert.



Um Dënschdeg schwätze mer mat eisem Invité vun der Redaktioun iwwert d’Zäit nom Brexit an d’Méiglechkeete fir de Grand-Duché. De CEO vu Luxembourg for Finance Nicolas Mackel ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio. Wéi gutt oder schlecht ass Lëtzebuerg opgestallt fir, vum Austrëtt ze profitéieren? Wéi eng Strategie ass gefrot a wéi intervenéiert Luxembourg for Finance zesumme mat de politesche Responsabelen, fir fir d’Interessien vu Lëtzebuerg anzetrieden? Ënnert anerem deene Froe gi mer mat eisem Invité no.



