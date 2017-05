„Roaming- Le combat de David contre Goliath“. Dat ass den Titel vum Buch vun der fréierer EU-Kommissärin Viviane Reding iwwert de Kampf géint déi héich Roaming-Käschten an Europa.

Dëse laangen an haarde Kampf am Interessi fir de Konsument, wéi et heescht, ass onse Sujet géint 10 op 8. D'Viviane Reding ass ons Invitée vun der Redaktioun.



