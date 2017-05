Wéi geet et der Finanzplaz Lëtzebuerg? Bei där Fro zeechent den CSV-Deputéierte Laurent Mosar e méi schwaarzt Bild wéi de Premier Xavier Bettel nach an senger Ried zur Lag vun der Natioun. Firwat? Dat erkläert hien eis géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.