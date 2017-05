D’Hotelsschoul zu Dikrech huet en neien Direkter: de Michel Lanners. Seng Nominatioun a säi Wiessel vum héije Beamten aus dem Educatiounsministère eriwwer op den Direkteschposten hate fir vill Gespréich a Spekulatioune gesuergt. En Dënschdeg de Moien zielt hien eis, wat hie wëlles huet. De Michel Lanners ass géint 10 op 8 eise live Invité vun der Redaktioun.

