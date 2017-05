Zanter dësem Mount huet “Ponts et Chaussées” en neien Direkter. De Roland Fox ass elo de Chef vun där Verwaltung, wou eng 1'100 Leit schaffen.



En neie Chef vun enger aler Verwaltung, wéi e selwer seet. Wéi „Ponts et Chaussées“ entstanen ass, sinn op de Stroossen nach keng Autoe gefuer.

Wéi eng grouss Infrastrukturprojeten op seng Verwaltung waarden, erzielt hien eis e Mëttwoch de Moie géint 10 op 8. De Roland Fox ass dann den Invité vun der RTL-Redaktioun.

