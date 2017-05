D’ADR feiert um Donneschdeg den Owend 30 Joer. Mir sinn d’Original, seet de Gast Gibéryen an ass um Donneschdeg de Moien den Invité vun der RTL-Redaktioun.

Mat Rentegerechtegkeet an enger Eepunkt-Partei huet et 1987 ugefaangen. Firwat d’ADR haut steet an ob eng Regierungsbedeelegung méiglech ass, kucke mer géint 10 op 8.

