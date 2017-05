© www.fonction-publique.public.lu

De Gilles Feith gouf zum "Chief Information Officer", kuerz CIO, vum Joer gewielt. Dat well hien e Pilier vun der Digitalisatioun beim Staat ass.



Wéi genee gesäit seng Aarbecht, respektiv déi vu senger Administratioun aus?

Wéi wäit ass Lëtzebuerg a Saachen Digitalisatioun?

A wéi grouss ass d'Gefor vun Hacker?



Dat froe mer de Gilles Feith géint 10 op 8. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun.



