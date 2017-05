Zesumme mam Logementsministère hat d'Jugendkonferenz, den Daachverband vun den Lëtzebuerger Jugendorganisatiounen, d'lescht Woch, eng Table ronde iwwer Wunne fir Jonker zu Lëtzebuerg, organiséiert.Wat huet dës Gespréichsronn bruet? Wat sinn déi spezifesch Besoine vu Jonke beim Wunnen a wéi wéilte si der Wunnproblematik am Land Meeschter ginn?Dat froe mer d'Presidentin vun der Jugendkonferenz, Djuna Bernard. Si ass ons Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8.

