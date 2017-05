Zejoert gouf de Kanner-Jugendtelefon iwwer 1.370 mol kontaktéiert. Dëst Joer feiert e seng 25 Joer. Eng gutt Geleeënheet, fir en Réck- an Ausbléck op d'Aarbecht vun dëser wichteger Initiative ze maachen.



D'Barbara Gorges-Wagner, Chargée de direction vum Kanner- a Jugendtelefon ass ons Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8.

