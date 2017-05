© RTL-Archiv

Wéi kann, respektiv soll d'Lëtzebuerger Finanzplaz vum Brexit profitéieren ... a gläichzäiteg op EU-Linn bleiwen? Wei ass d'Finanzplaz allgemeng opgestallt? An a wéi wäit gëtt probéiert, dës ze diversifizéieren?



Alles dat froe mer de Finanzminister Pierre Gramegna. Hien ass den Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.



