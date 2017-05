VIDEO: Livestream aus dem Radio-Studio

D’Zeeche gi wuel a Richtung Entspaanung, ma nach leien Gewerkschaften a Patronat wéinst dem Kollektivvertrag am Fleege- a Sozialsecteur am Klinsch. Concernéiert heivunner sinn och d’Membere vum Beruffsverband vun de Sozialpädagogen, déi scho joerzéngtelaang op eng Unerkennung an eng Opwäertung waarden.



Wat fuerdert d’APEG den Ament konkret fir d’Educateuren an d‘Sozialpädagogen? Wéi gesäit d’Associatioun déi aktuell Diskussiounen a wéi ass d’Stëmmung um Terrain? Ënnert anerem dat froe mer de President vun der APEG. De Paul Bressler ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.