Vun der nächster Rentrée un soll dat neit Fach "Vie et société", de sougenannte Wäerteunterrecht, och an der Grondschoul enseignéiert ginn. Ma wéi eng Erfahrunge si bis ewell mat deem net onëmstriddene Cours am Lycée gemaach ginn? Där Fro wëlle mer mat eisen Invité vun der Redaktioun nogoen.

De Gilles Retter war als Moralesprofesser a fréiere Member vun der Associatioun vun den Ethikproffen ALPE an d'Emsetzung vum Cours mat agebonnen an hält "Vie et société" zanter September am Nordstadlycée.



Hunn d' Ängscht sech confirméiert oder net? Ass de Cours méi wéi nëmmen e schwaache Kompromëss tëscht Relioun a Morale laïque a wéi hunn d'Schüler d'Fach opgeholl? Dat wëlle mer géint 10 op 8 verdéiwen.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg