Computersécherheet ass spéitstens duerch déi rezent Virusattacken nees verstäerkt en Thema, och zu Lëtzebuerg. Zum Beispill bei der Arméi. Hei ass d'Sheila Becker fir déi sougenannte Cyber-Defense zoustänneg. Iwwer hir Carrière an hir Aarbecht schwätze mer en Dënschden de Moien ëm 10 op 8. Si ass ons Invitée vun der Redaktioun.

