De Marc Baum vun déi Lénk huet eng Interpellatioun iwwert d'“Working Poor“ an der Chamber, also déi Leit, déi trotz enger Aarbecht an Aarmut liewen.



Wéi staark ass dëse Phänomen hei am Land verbreet, wat sinn d'Grënn a wat kann dergéint gemaach ginn? Dat froe mer de Sylvain Hoffman vun der Salariatskammer.



