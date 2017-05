An der Chamber gëtt en Donneschden de Mëtten d'Anti-Tubaks-Gesetz weider verschäerft.

2006 schonn, koum jo d'Fëmmverbuet, ënnert anerem, fir d'Restauranten, wat natierlech am Horesca- Beräich fir Opreegung gesuergt huet. Wéi ee Bilan zitt de Secteur vun den Hotelieren, Restauranten an Cafetieren no bal 11 Joer Verbuet? Dat froe mer den François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca. Hien ass en Donneschden onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.