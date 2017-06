Zanter en Donneschdeg ass en op sengem neie Posten. Mir schwätzen en Dënschden de Moien mat eisem Invité vun der Redaktioun, Nicolas Henckes iwwert seng Prioritéiten als Direkter vun der Handelskonfederatioun, d’Zukunft an d’Schwieregkeeten am Lëtzebuerger Commerce a wat d’CLC an deem Kontext maache kann a soll, an Zäiten an deene besonnesch déi kleng Geschäfter an de Stied uechtert d’Land struewelen. Den Nicolas Henckes ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.