CSV 29 Sëtz, +6. LSAP -3, DP - 4 … virun der Päischtvakanz hat de Politmonitor vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort bei der Sonndesfro Dram-Resultater fir d’CSV bruecht.



E Méindeg de Moie maache mer de Suivi vun deem Sondage mam CSV-Spëtzekandidat a Fraktiounschef Claude Wiseler.



Wee wéilt iwwerhaapt mat esou engem staarke Partner regéieren? An d'Lëtzebuerger wiele jo bekanntlech gäre Käpp an do ass nach Loft no uewen. Alles Froen un eisen Invité vun der Redaktioun.



De Moien um 10 op 8 ass de Claude Wiseler live bei eis am Studio.



