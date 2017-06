Am Spidolssecteur kéint gestreikt ginn. Den OGBL dreet mat engem Streik, well d’Verhandlungen iwwert en neie Kollektivvertrag en Echec waren. Nächste Méindeg fänkt eng Urofstëmmung bei der Gewerkschaft un an um Dënschdeg de Moie reagéiert de Sozialminister Romain Schneider – als Invité vun der Redaktioun - op d’Problematik am Secteur.

D’CSV warnt den Ament och virun der Rentemauer. Gëtt et e Problem? Wéi gesond ass de Lëtzebuerger Pensiounssystem? Och dat froe mer um Dënschdeg de Moien den Invité vun der Redaktioun. Wéi gewinnt um 10 op 8.

