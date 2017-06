Um Méindeg fänken d'Verhandlungen iwwert de Brexit tëscht Bréissel a London un. Wéi wäert d’Scheedung um Enn ausgesinn a wéi eng Zukunft huet d’City vu London?Ënnert dat froe mer eisen Invité vun der Redaktioun. De fréiere Finanzminister Luc Frieden ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio. Mam CSV-Politiker schwätze mer awer och iwwert de Phänomen Macron, deen no de Presidentiellen och d’Parlamentswalen marquéiert huet an eng nei politesch Era an der Fënnefter Republik a Frankräich alaut.