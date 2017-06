En Dënschden ass de Weltflüchtlingsdag. Wou si mer zu Lëtzebuerg beim Accueil an der Integratioun vu Flüchtlingen an Demandeurs d'asile drun?

Konnten duerch déi nei Prozedure Plazen an de Strukture geschafe ginn? A wéi grouss sinn den Elan an de Besoin u Benevollen, fir beim Encadrement eng Hand mat unzepaken?



Ënnert anerem deene Froe wëlle mer de Moien mat eiser Invitée vun der Redaktioun nokommen. D’Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio.