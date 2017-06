D’Bankegewerkschaft Aleba kuckt op mouvementéiert lescht Méint zréck. No zéie Verhandlungen sinn d’Vertrieder vun der Bankenassociatioun ABBL an d’Gewerkschaften sech fir d’lescht Woch iwwert e Kollektivvertrag fir ee Joer eens ginn. Do muss een also geschwënn nees zréck un de Verhandlungsdësch. Mat wéi enge Fuerderungen a wéi steet et allgemeng ëm de Lëtzebuerger Finanz- a Bankesecteur an enger Zäit vu ville Changementer?



Den Aleba-President Roberto Scolati ass no der Generalversammlung vun der Gewerkschaft am Studio.



