Eng kompetitiv Fiskalitéit fir e qualitative Wuesstem! Esou ass de sougenannten « Dialogue fiscale" iwwerschriwwen, deen de Finanzminister op zwou Manifestatioune mat Entreprisen a Bierger wëll féieren. Wei soll dës kompetitiv Fiskalitéit da konkret ausgesinn? Dat froen mer de Pierre Gramegna géint 10 op 8. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun.



