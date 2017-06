Spéitstens bis zu Enn vun der Legislaturperiode wëll een dat neit Landesplanungsgesetz a seng 4 Plans Sektoriellen duerchkréien an dat trotz de rezente Kritike vum Staatsrot um Projet. Ass dat realistesch, wat sinn d'Schwieregkeeten a wou sinn d'Aarbechten drun?

De Minister fir Landesplanung, François Bausch gëtt Äntwert, dat en Dënschdeg géint 10 op 8. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun.

